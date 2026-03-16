Euro güçsüz seyrediyor

Euro, Orta Doğu'daki gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte ABD dolarının genel olarak güçlenmesiyle, geçen Temmuz ayından bu yana en zayıf noktasına gerileyen son düşüşün ardından 1,14 dolar seviyesinin hemen üzerinde istikrar kazandı.

Bugün İsrail yetkilileri, ülkenin İran ile olan çatışmasında önümüzdeki günlerde olası bir tırmanmaya hazırlandığını belirterek, savaşın "birkaç haftadan uzun" sürebileceği uyarısında bulundu. Bu arada, petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerinde kalarak Avrupa'nın enerji şoklarına karşı devam eden kırılganlığını vurguladı.

Dikkatler şimdi Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası politika toplantısına çevrildi.

Yatırımcılar, Başkan Christine Lagarde'ın, merkez bankasının çatışmaya ve yükselen enerji fiyatlarına bağlı enflasyon baskılarından Euro Bölgesi ekonomisini nasıl korumayı planladığını açıklamasını bekliyor.

Para piyasaları şu anda Temmuz ayına kadar bir Avrupa Merkez Bankası faiz artırımını tamamen fiyatlandırıyor ve yıl sonuna kadar ikinci bir artırım olasılığı yaklaşık yüzde 85 ​​olarak değerlendiriliyor.

EURO NE KADAR?

Euro güne 50,5668 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,4409 lira, en yüksek de 50,7114 lirayı gördü. Şu sıralar 50,6486 liradan alıcı buluyor.