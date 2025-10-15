Euro için düşüş tahmini

Standard Chartered'ın raporuna göre, ECB daha fazla faiz indirimi beklentileri artarsa euro önümüzdeki aylarda zayıflayabilir.



Bankanın stratejistleri, ECB'nin zaten gevşeme duruşuna geçmesine rağmen, özellikle enflasyon merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinin altında kalmaya devam ederse, piyasaların Aralık ayı gibi erken bir tarihte başka bir faiz indirimi fiyatlamaya başlayabileceğini söyledi.



Banka, fiyat baskıları düşük kalmaya devam ederse 2026'da ek indirimlerin de gündeme gelebileceğini ekledi.



Para politikasının ötesinde, olumsuz faktörler arasında euro bölgesi ihracatını ve büyümesini tehdit eden ABD tarifeleri ile Fransa'daki siyasi belirsizlik ve Almanya'da mali ödemeleri yavaşlatan bürokratik engeller gibi iç zorluklar yer alıyor.



Yine de Standard Chartered, sermaye piyasası reformlarında deneme niteliğindeki ilerleme ve küresel rezerv yöneticilerinin euroya doğru çeşitlendirme yaptığına dair mütevazı işaretler dahil olmak üzere ortak para birimi için bazı yapısal olumlu unsurlara işaret etti. Ancak bunlar kapsam olarak sınırlı kalıyor.



Banka, büyüme endişeleri ve politika farklılaşması ağırlığını sürdürmeye devam ederken, euronun son zamanlardaki 1,17 dolar civarındaki seviyelerden düşerek 2026'nın ikinci çeyreğinde 1,13 dolara gerilemesini bekliyor.