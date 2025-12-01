Euro iki haftanın zirvesinde

Yatırımcıların faiz oranı beklentilerini etkileyebilecek önemli Euro Bölgesi ve ABD ekonomik verileri öncesinde temkinli bir duruş sergilemesiyle, Euro 1,16 doların üzerine çıkarak Kasım ortasından bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

Son enflasyon raporları, Almanya'nın AB uyumlu faiz oranının Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 2,6'ya yükseldiğini gösterirken, İspanya'nın HICP'si ECB'nin yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kaldı. Buna karşılık, Fransa ve İtalya'daki enflasyon hedefin altında kaldı.

Veriler, ECB toplantı tutanaklarının politika yapıcılarının faiz oranlarını düşürmek için çok az aciliyet gördüğünü göstermesiyle birleşince, piyasa beklentileri büyük ölçüde değişmedi ve yatırımcılar 2026 boyunca herhangi bir politika ayarlaması beklemiyor.

Atlantik'in diğer tarafında ise, birkaç Fed yetkilisinin ılımlı açıklamaları, Aralık ayında olası bir üçüncü Fed faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.



EURO/TL NE KADAR?

Euro güne 49,2569 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,2569 lira, en yüksek de 49,4517 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,4360 liradan alıcı buluyor.