Euro küresel piyasalarda güç kaybetti

ABD dolarının genel olarak güçlenmesi ve farklılaşan para politikası beklentilerinin tek para birimi üzerinde baskı oluşturmasıyla euro , 1,10 dolara doğru kayıplarını sürdürerek Mart 2025'ten bu yana en zayıf seviyesine ulaştı.

Euro ayrıca, Fransa'daki süregelen siyasi ve mali belirsizlik, Euro bölgesinin zayıflayan büyüme görünümüne ilişkin endişeler ve bir sonraki Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanına ilişkin spekülasyonlar nedeniyle de baskı altında kaldı.

Yatırımcılar, Fed'in Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) daha fazla faiz artırımı yapmasını giderek daha fazla bekliyor; piyasalar, ECB 'nin üç çeyrek puanlık ek faiz artırımına kıyasla Eylül 2027'ye kadar dört Fed artırımı fiyatlandırıyor, ancak çoğu ekonomist ECB'nin sıkılaştırma döngüsünü Aralık ayından sonra tamamlayacağını tahmin ediyor.

Bu arada, ECB Başkan Yardımcısı Boris Vujcic Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2027'de daha fazla faiz artırımı beklentilerinin haklı çıkabileceğini ve borçlanma maliyetlerinin gelecek ay beklenen bir artırımdan daha da yükselebileceğini söyledi.

Enflasyon şu anda ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin iki katı seviyesinde seyrediyor.

EURO NE KADAR?

Euro güne 55,5398 liradan başladı. Gün içinde en düşük 55,4486 lira, en yüksek de 55,6283 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 55,5231 liradan alıcı buluyor.