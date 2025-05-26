Euro neden yükseliyor? Rekora ramak kaldı

Küresel piyasalarda hareketlilik devam ediyor. ABD ekseninde gerçekleşen gelişmeler ışığında para birimleri, değerli metaller, tahvil faizleri gibi birçok piyasa enstrümanı volatil seyrediyor.



Avrupa Birliği para birimi euro da etkilenenler arasında yer alıyor.



ABD’nin AB’ye yönelik yüzde 50 gümrük vergisi tarifesini 9 Temmuz 2025 tarihine kadar ertelemesi nedeniyle euro güç kazandı. Ayrıca ABD ekonomisine yönelik endişelerin artması da AB bölgesine olan sermaye kayışını artırdı.



EURO’NUN TARİHİ ZİRVESİ NE?



Euro 19 Mart 2025 tarihinde 44.8802 liraya kadar yükselmişti. Bugün ise 44.6207 liraya kadar çıktı. Böylece euro tarihi zirvesine neredeyse ulaştı.



DOLAR KURU NE DURUMDA?



Dolar kuru ise şu sıralar 39.0162 lira seviyesinde işlem görüyor.