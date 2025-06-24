Euro tarihi rekor kırdı

Euro'nun diğer para birimleri karşısında değerlenmesi devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde bulunması, AB ekonomisine yönelik olarak olumluya dönen görüşler, Almanya'nın dev teşviklerinin bölgeyi kalkındıracak dinamo görevi göreceğine dair beklentiler euroyu güçlü tutuyor.

Euro/TL kuru güne 45.8619'dan başladı. Gün içinde en düşük 45.8547 lira, en yüksek de 46.1721 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46.0640 liradan alıcı buluyor.



Euro/dolar paritesi de 1.1608 seviyelerinde işlem görüyor.