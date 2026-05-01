Euro yeniden toparlandı

Euro , Mayıs ayı başlarında 1,17 doların üzerinde işlem görerek üç haftanın en düşük seviyelerinden toparlandı. Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın son politika kararını ve Orta Doğu gerilimleri arasında petrol fiyatlarındaki yeni yükselişi analiz ediyordu.

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu ancak artan enflasyon riskleri ve büyüme endişelerine dikkat çekerek Haziran ve sonrası için seçenekleri açık bıraktı.

Basın toplantısında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, faiz artırımı görüşülmüş olsa da, faiz oranlarını sabit tutma kararının oy birliğiyle alındığını doğruladı.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Joachim Nagel, kötüleşen enflasyon görünümü ve sürekli fiyat artışı riski nedeniyle merkez bankasının Haziran ayından itibaren politikayı sıkılaştırması gerekebileceği konusunda uyardı.

Diğer yetkili Madis Müller de faiz artırımının gerekebileceğine işaret etti. Piyasa beklentileri artık 2026 yılında üç faiz artırımını içeriyor ve ilki Temmuz ayında tamamen fiyatlanmış durumda. Yukarı yönlü ivmeye ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürmesinin ardından Brent petrol fiyatları daha da yükseldi.

EURO NE KADAR?

Euro güne 52,9624 liradan başladı. Gün içinde en düşük 52,9499 lira, en yüksek de 53,1186 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 53,0601 liradan alıcı buluyor.