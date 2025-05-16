Euro yeniden yükselişe mi geçecek?

Dolar, bu hafta ABD ekonomik verilerindeki aşağı yönlü sürprizlerin ardından bu yıl Fed'in daha fazla faiz indirimi yapacağı yönündeki bahisleri pekiştirmesinin ardından Cuma günü ABD Hazine tahvil getirileriyle birlikte düştü.



ABD doları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da agresif ticaret vergileri duyurmasının ardından gelen "Kurtuluş Günü"nün ardından yaşadığı sert düşüşün ardından, euro karşısında üst üste dördüncü haftalık kazancına doğru ilerliyor.



ABD-Çin ticaret ateşkesi pazartesi günü doların yükselmesine neden oldu, ancak bu coşku, ekonomik verilerin ardından salı ve perşembe günü ABD dolarının düşmesiyle kısa sürede söndü.



"EURO, DOLARA KARŞI GÜÇLENEBİLİR"



Pesole, spekülatörlerin ABD para birimine karşı bahis oynamaya devam etmesiyle euronun dolar karşısındaki mevcut kazançlarını bir miktar artırabileceğini söyledi.



Pesole'ye göre piyasalar ve konsensüs tahminleri Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl iki faiz indirimi daha yapacağına işaret ediyor. Bununla birlikte, riskler daha zayıf bir dolara doğru çarpık kalmaya devam ediyor.



Pesole "Euro için 1,120 doları hala iyi bir kısa vadeli çapa olarak görüyoruz, ancak eğilim, devam eden dolar stratejik satışları nedeniyle kısa vadede 1,110 dolar yerine 1,130 doların test edilmesi yönünde görünüyor” dedi.

