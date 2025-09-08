Euro yeniden zirveye oynuyor

Euro, Temmuz sonundan bu yana en güçlü seviyesine yakın bir seviyede kalarak 1,17 doların üzerinde işlem gördü. Bu durum, dolardaki genel zayıflık ve yoğun bir hafta öncesindeki temkinli pozisyonlanmanın desteğiyle gerçekleşti.



Fransa'da Başbakan Francois Bayrou, Pazartesi günü yapılacak güven oylamasında kaybedeceği ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u iki yıldan kısa bir süre içinde beşinci başbakanı atamaya zorlayacağı tahmin ediliyor.



Haftanın ilerleyen günlerinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günü toplanacak ve politika yapıcıların faiz oranlarını üst üste ikinci toplantıda sabit tutması bekleniyor.



ECB, devam eden ticaret belirsizliğinin ve önerilen ABD tarifelerinin olası etkilerini değerlendirirken, enflasyon üst üste üçüncü aydır hedefinde kaldı. Atlantik'in diğer tarafında ise yatırımcılar, geçen haftaki zayıf işgücü piyasası verilerinin Eylül ayında Fed'in faiz indirimi için gerekçeleri güçlendirmesinin ardından bu haftaki ABD enflasyon raporuna odaklandı. Piyasalar artık normalden daha büyük bir hareket olasılığını hesaba katıyor.



EURO/DOLAR PARİTESİ NE DURUMDA?



Euro/dolar paritesi güne 1.1713'ten başladı. Gün içinde en düşük 1.1704, en yüksek de 1.1745 seviyesi görüldü. Şu sıralar 1.1724 seviyesinde işlem görüyor.



EURO/TL NE KADAR?



Euro/TL güne 48.3759'dan başladı. Gün içinde en düşük 48.3211, en yüksek de 48.5001 görüldü. Şu sıralar 48.4234 seviyesinden alıcı buluyor.