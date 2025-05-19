Euro yükselişe geçti

Küresel ekonomide kartlar yeniden dağıtılıyor. ABD'nin ticaret savaşlarını başlatması, Çin'in misilleme yapması ve sonrasında 90 günlüğüne gümrük tarifelerini düşürmelerinin etkileri devam ederken Moody's ABD'nin kredi notunu düşürmesi euroya yaradı.



ABD ekonomisine ilişkine resesyon endişeleri ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aldığı agresif kararlar dolara karşı temkinli yaklaşımı ortaya koydu.



EURO GÜÇ KAZANIYOR



Dolardaki güç kaybı euro ve altına pozitif yansıdı. Küresel piyasalarda diğer para birimleri karşısında güç kaybeden dolar nedeniyle euro öne çıkmaya başladı.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde enflasyon TÜFE yıllık yüzde 2.2, çekirdek TÜFE ise yıllık yüzde 2.7 gelerek tahminlerle uyumlu gerçekleşti.



Euro/dolar parites 1.1272 seviyesinde bulunuyor. Gün içinde en yüksek 1.1275 seviyesi görülmüştü.



EURO/TL NE DURUMDA?



Eurodaki güçlenme TL tarafında da baskı oluşturdu. Euro/TL paritesi yüzde 1 civarında primle 43.8050 seviyesinde bulunuyor.



DOLAR NE KADAR?



Dolar ise 38.8360 seviyelerinde işlem görüyor.