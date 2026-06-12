Euro yükselişe geçti

Euro , Ortadoğu 'da olası bir barış anlaşmasına ilişkin iyimserliğin güçlendiği zayıf ABD dolarının desteğiyle 1,16 doların hemen altında tutunarak haftalık yüzde 0,5'lik bir kazanç yolunda ilerliyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran anlaşmasının bu hafta sonu gibi erken bir tarihte imzalanabileceğini öne sürdü, ancak Tahran henüz nihai bir kararını teyit etmedi.

Bu arada, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) üç yıl sonra ilk kez faiz oranlarını artırma kararını değerlendirmeye devam etti; bu hamle, artan yakıt maliyetlerinden kaynaklanan daha geniş bir enflasyon artışını önlemeyi amaçlıyordu.

Para piyasaları artık, büyük olasılıkla Eylül ayında olmak üzere, bir faiz artırımını daha fiyatlandırıyor, ancak Temmuz ayı da bir olasılık olarak kalıyor.

ECB ayrıca enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, manşet enflasyonu 2026 için yüzde 3 (önceki yüzde 2,6'dan) ve 2027 için yüzde 2,3 (önceki yüzde 2'den) olarak öngörüyor; çekirdek enflasyon ise her iki yıl için de yüzde 2,5 (önceki yüzde 2,3 ve yüzde 2,2'den) olarak bekleniyor. Bu arada, büyüme beklentisi biraz aşağı yönlü revize edildi ve Euro Bölgesi GSYİH'sının 2026'da yüzde 0,8, 2027'de ise yüzde 1,2 olacağı tahmin ediliyor.

EURO NE KADAR?

Euro güne 53,4913 liradan başladı. Gün içinde en düşük 53,4660 lira, en yüksek de 53,6549 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 53,5576 liradan alıcı buluyor.