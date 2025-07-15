Euro zirveden geriledi

Euro, yatırımcıların devam eden ticaret gelişmelerini değerlendirmesiyle üç haftanın en düşük seviyesi olan 1,17 dolar civarında işlem gördü. ABD Başkanı Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Avrupa Birliği'nden ithalata yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu, ancak daha sonra müzakerelere açık olduğunu belirtti.



Buna karşılık AB, bir ticaret anlaşması sağlama taahhüdünü yineledi ve acil karşı önlemleri erteleyeceğini, planlanan misilleme gümrük vergilerinin askıya alınmasını diyaloğun devamına olanak sağlamak için Ağustos başına kadar uzatacağını belirtti.



Para politikası cephesinde, yatırımcılar büyük ölçüde ECB'nin gelecek haftaki toplantısında borçlanma maliyetlerini sabit tutmasını bekliyor. Ancak piyasalar, bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir 25 baz puanlık faiz indirimi daha fiyatlıyor.



Temmuz ayındaki son gerilemeye rağmen, euro yılbaşından bu yana dolardaki genel zayıflık ve özellikle Almanya'nın mali harcamaları artırmaya yönelmesinin ardından euro bölgesinin ekonomik görünümüne dair yenilenen iyimserlikle desteklenerek dolara karşı yaklaşık yüzde 13 değer kazandı.



Euro/dolar paritesi 1.1690 seviyelerinde işlem görüyor.