Euroda 4 yıldır olmayan oldu... Rekor üstüne rekor

Doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve ABD ekonomisine ilişkin endişeler euroya prim yaptırıyor.

Euroda 4 yıldır olmayan oldu... Rekor üstüne rekor

Küresel piyasalarda dolar değer kaybediyor. endeksinin de önümüzdeki 12 ay içinde gerileme göstereceğine dair tahminler dev bankalar tarafından yayımlanmaya başladı.

ABD ekonomisinin içinde olduğu sıkıntılı günler doların ivme kazanmasına engel oluyor.

Fed'in faizi yıl sonuna kadar indirmeyeceğine dair beklentiler piyasalar tarafından fiyatlanıyor.

ise dolar karşısında 2021 yılından bu yana en yüksek seviyeleri test etmeye devam ediyor.

Euro/dolar paritesi 1.1717'ye kadar yükseldi ve 4 yılın zirvesine ulaştı.

Euro/TL kuru da 46.7331 seviyesine ulaşarak tarihi yüksek noktalara çıktı.

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