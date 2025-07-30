Euro'da bu yıl bir ilk olabilir

Euro, bu hafta yatırımcıların ABD-AB ticaret anlaşmasının maliyetini fiyatlara yansıtmaları nedeniyle büyük kayıplara uğramasının ardından bugün ayın en düşük seviyeleri civarında yatay seyire geçti. Dolar ise Fed'in politika toplantısı öncesinde tereddütlü seyrediyor.



Rusya'nın Uzak Doğusundaki Kamchatka Yarımadası'nın açıklarında meydana gelen güçlü depremin tsunamiye neden olması ve bölgede ve Japonya'nın doğu kıyılarının büyük bölümünde tahliye uyarılarının başlamasının ardından Japon yeni dolar karşısında güçlendi.



Yatırımcıların önemli ekonomik raporlar ve Kanada, Japonya ve ABD merkez bankalarının toplantıları öncesinde yatırım kararları vermekten çekinmeleri nedeniyle döviz piyasaları çoğunlukla yatay seyrediyor.



EURO/TL NE DURUMDA?



Euro güne 46.8489 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46.8476 lira, en yüksek de 46.9960 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46.9515 liradan alıcı buluyor.

