Euro'da düşüş başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin en büyük ticaret partnerlerinden ikisi olan Avrupa Birliği ve Meksika'ya 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 tarife uygulama tahdidinde bulunmasının ardından euro son üç haftanın en düşük seviyesini gördü, Meksika pesosu da baskı altına girdi.

Euro/dolar paritesi 1.1676 seviyelerinde işlem görüyor.



Trump Cumartesi günü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von derLeyen ve Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'a ayrı ayrı mektup yazarak en son tarifeleri bildirdi ve mektuplar Truth Post'ta yayınlandı.

