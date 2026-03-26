Euro'da kırılganlık devam ediyor

ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla yatırımcıların daha riskli varlıklardan uzak durması nedeniyle Euro, 1,16 doların altında baskı altında kaldı.

Washington, İran'ın bölgeye daha fazla asker konuşlandırırken bir anlaşma aradığını ısrarla belirtirken, İran Dışişleri Bakanı görüşmeleri reddederek bunun yerine Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü talep etti.

Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın enerji şoklarından kaynaklanan enflasyon risklerine karşı "herhangi bir toplantıda" harekete geçmeye hazır oldukları uyarısının ardından, yıl sonuna kadar iki ila üç Avrupa Merkez Bankası faiz artırımı bekliyor.

Almanya'da tüketici güveni de Nisan ayına girerken iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek, çatışmanın ekonomik sonuçlarını vurguladı.