Euro'da neler oluyor?

Euro, yatırımcıların ekonomik, politik ve parasal beklentileri değerlendirmesiyle, Ağustos ortasında geçen ayın 2021 zirvelerinin biraz altında kalarak 1,16 dolar civarında seyretti.



Dikkatler, Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna'daki çatışmaya bir çözüm bulmayı amaçlayan toplantıya çevrildi.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin katılmasının beklenmediği bildiriliyor.



ABD'de, özellikle zayıf istihdam verileri ve zayıf ISM Hizmetler PMI'ının ardından, Fed'in yakın vadede faiz indirimlerine yönelik beklentiler arttı.



Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen yıl içinde yaptığı sekiz faiz indiriminin ardından Temmuz ayında mevcut faiz indirimi döngüsünü sonlandırdı ve bu da borçlanma maliyetlerini Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeye getirdi.



Yine de, bazı piyasa katılımcıları yıl sonundan önce başka bir ECB indirimi olasılığını görüyor. Ekonomik cephede, Euro Bölgesi GSYİH'si ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyürken, enflasyon Temmuz ayında yüzde 2'de sabit kaldı. Ancak, AB'nin ABD'ye ihraç edilen çoğu Avrupa malına yüzde 15 gümrük vergisi getirmesiyle riskler devam ediyor.



EURO'DA SON DURUM NE?



Euro/dolar paritesi güne 1.1641 seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1.1638, en yüksek de 1.1677 seviyesini gördü. Şu sıralar 1.1643 seviyesinde bulunuyor.



EURO/TL NE SEVİYEDE?



Euro kuru güne 47.47 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47.38 lira, en yüksek de 47.62 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47.44 liradan alıcı buluyor.