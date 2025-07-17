Euro'da neler oluyor? Bir ayın dibine geriledi

Euro, ABD dolarındaki ılımlı toparlanmanın baskısıyla yaklaşık bir ayın en düşük seviyesi olan 1,1570 dolara geriledi. Doların güçlenmesi, son enflasyon verilerinin ardından Fed'in bu yıl faiz indirimi beklentilerinin azalması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayacağının sinyalini vermesiyle desteklendi.



Bu arada, piyasalar ticaret gelişmelerine odaklanmaya devam ediyor ve ABD ile AB arasında 1 Ağustos'tan önce bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki iyimserlik sürüyor.



Trump, gelecek aydan itibaren Avrupa Birliği ithalatına yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuş, ancak daha sonra müzakerelere istekli olduğunu belirtmişti. Buna karşılık AB, bir ticaret anlaşması sağlama taahhüdünü yineledi. Para politikası cephesinde, yatırımcılar genel olarak ECB'nin gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor. Ancak piyasalar hâlâ bu yılın ilerleyen dönemlerinde 25 baz puanlık ek bir faiz indirimini fiyatlıyor. Euro Bölgesi enflasyonu Haziran ayında yıllık bazda yüzde 2 olarak teyit edilirken, çekirdek enflasyon yüzde 2,3 seviyesinde sabit kaldı.