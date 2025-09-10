Euro'da son durum ne?

Yatırımcılar, para politikası konusunda yol gösterici olması için Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısına ve yaklaşan ABD enflasyon rakamlarına bakarken, Euro 1,17 dolar civarında işlem gördü.



Ticaret belirsizliği devam ederken ve avro bölgesi enflasyonu üst üste üçüncü ay hedefte sabit kalırken, ECB yetkililerinin faiz oranlarını üst üste ikinci toplantıda değiştirmemesi bekleniyor.



ABD'de enflasyonun Ağustos ayında Temmuz ayındaki yüzde 2,7'den ve Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeden yüzde 2,9'a yükselmesi bekleniyor. Geçen haftaki zayıf işgücü piyasası verileri, Eylül ayında Fed'in faiz indirimi beklentilerini desteklerken, piyasalar enflasyon sonuçlarına bağlı olarak normalden daha büyük bir faiz indirimi olasılığını giderek daha fazla fiyatlıyor. Siyasi cephede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bütçe planları hakkındaki parlamento güven oylamasında François Bayrou'nun görevden alınmasının ardından, ülkenin yeni başbakanı olarak Sébastien Lecornu'yu atadı.



EURO/DOLAR NE DURUMDA?



Euro/dolar paritesi 1.1707 seviyesinde bulunuyor. Güne 1.1710'dan başladı ve gün içinde en düşük 1.1683'ü gördü. Gün içi zirvesiyle 1.1720 oldu.



EURO/TL NE KADAR?



Euro/TL güne 48.3234'ten başladı. Gün içinde en düşük 48.2406, en yüksek de 48.4187 görüldü. Şu sıralar 48.3669 liradan el değiştiriyor.