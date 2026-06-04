Euro'da yükseliş var

Euro , Ortadoğu 'da olası bir çözüm konusunda temkinli iyimserlik ve yatırımcıların gelecek hafta yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısına hazırlanmasıyla desteklenerek 1,164 dolara doğru yükseldi.

İsrail ve Lübnan'ın ateşkes uygulama ve düşmanlıkları sona erdirme konusunda anlaştığı yönündeki haberler, ABD -İsrail çatışmasının İran ile olan gerilimini azaltmaya yönelik daha geniş bir anlaşma umutlarını artırdı. Ancak Tahran, Washington ile geçici bir barış anlaşması konusunda yapılan görüşmelerde son zamanlarda kaydedilen ilerlemeyi reddetti ve Lübnan'da çatışmalar devam etti.

Bu arada, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, İran'a karşı askeri harekatı durdurma kararı aldı. Para politikası konusunda ise piyasalar, 11 Haziran toplantısında Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık bir faiz artırımını neredeyse kesin olarak fiyatlıyor ve bu yıl iki veya muhtemelen üç artış bekleniyor.

Bu, Euro Bölgesi enflasyonunun Mayıs ayında yüzde 3,2'ye yükseldiğini ve son iki buçuk yıldan fazla bir süredir en yüksek seviyesine ulaştığını gösteren verilerin ardından geldi. Çekirdek enflasyon da yüzde 2,5'e, hizmet enflasyonu ise yüzde 3,5'e yükselerek enerji dışındaki fiyat baskılarının genişlediğine işaret etti.

EURO NE KADAR?

Euro güne 53,3286 liradan başladı. Gün içinde en düşük 53,3176 lira, en yüksek de 53,6767 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 53,6485 liradan alıcı buluyor.