Euro'dan yeni atak

ABD-Japonya anlaşmasının duyurulmasının ardından ABD ile Avrupa Birliği arasında olası bir ticaret anlaşmasına dair iyimserlik artarken, euro 1,17 doların üzerinde işlem görerek Ağustos 2021'den bu yana en yüksek seviyesine yakın seyretti.



Ancak, AB'nin görüşmelerin 1 Ağustos son tarihine kadar durması durumunda karşı önlemler hazırladığı yönündeki haberler arasında, Washington ve Brüksel arasında yenilenen tarife müzakereleri öncesinde yatırımcıların temkinli tutumu devam etti.



Bu arada, piyasalar Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın politika kararına ve euro bölgesinin en büyük ekonomilerinden gelecek anlık PMI verilerine odaklanmış durumda. Politika yapıcılar, beklenenden daha yüksek ABD tarifelerinin ve daha güçlü euronun büyüme ve enflasyon üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirirken, ECB'nin sekiz ardışık faiz indiriminin ardından faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.



Para piyasaları, Aralık ayına kadar 25 baz puanlık bir faiz indirimini tam olarak fiyatlıyor ve bunun Eylül ayı gibi erken bir tarihte gerçekleşme olasılığı yaklaşık yüzde 50 seviyesinde.

EURO/TL HANGİ SEVİYEDE?

Euro/TL kuru şu sıralar 47.5020 seviyelerinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 47.4081 lira, en yüksek de 47.6117 lira görülmüştü.