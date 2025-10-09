Euro'nun toparlanması Fransa'nın elinde mi?

ING'den Chris Turner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni bir başbakan atadığını açıklayabileceği haberlerinin euroyu biraz rahatlatabileceğini belirtti.



Bir araştırma bülteni yayınlayan Turner, Macron'un Cuma gününe kadar yeni bir başbakan atayacağı haberinin piyasa için sürpriz olduğunu ve piyasanın daha önce Fransa'da siyasi hikayeninin yeni başlığının sadece yeni ve ayrıştırıcı bir erken seçim olacağını düşündüğünü belirtti.



Bu haberlerin Alman ve Fransız devlet tahvilleri arasındaki getiri farkının daralmasına yardımcı olduğunu söyleyen Turner, bunun euroya destek verebileceğini ekledi.

