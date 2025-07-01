Euronun yükselişi durdurulamıyor

Euro, Euro Bölgesi enflasyonunun istikrar kazandığına dair işaretlerin desteğiyle Ağustos 2021'den bu yana en güçlü seviyesi olan 1.18 doların üzerine tırmandı. Eurostat, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 ile ECB'nin hedefine uygun olduğunu ve Mayıs ayındaki yüzde 1.9'a kıyasla hafif bir artış gösterdiğini bildirdi.



Çekirdek enflasyon yüzde 2.3'te sabit kalırken, hizmet enflasyonu yüzde 3.3'e yükseldi. Bu rakamlar ECB yetkililerinin enflasyonun büyük ölçüde kontrol altında olduğu yönündeki görüşlerini pekiştirerek Haziran 2024'ten bu yana sekiz kez yapılan faiz indirimlerine ara verilmesini haklı çıkarabilir.



Bu arada, tüketici anketleri enflasyon beklentilerinin düştüğünü göstererek faiz oranlarının sabit tutulması yönündeki görüşleri destekliyor.



Euro ayrıca, piyasaların Fed faiz indirimlerini fiyatlaması ve 9 Temmuz'daki son tarih öncesinde ABD-AB ticaret görüşmelerinde ilerleme beklemesi nedeniyle zayıflayan ABD dolarından da destek aldı.



EN YÜKSEK 1.1830 GÖRÜLDÜ



Euro/dolar paritesi güne 1.1789'dan başladı. Gün içinde en düşük 1.1767, en yüksek de 1.1830 seviyesi görüldü.