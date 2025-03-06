Euronun yükselişi sürüyor

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik devam ederken, euronun güçlü performansı sürüyor.

Euro, dolar karşısında bu hafta yüzde 5'e yakın değer kazandı. Euro/dolar paritesi 1,07 ile dört ayın en yüksek seviyesini gördü.

Euronun yükselişi Türk Lirası karşısında da belirginleşti. Euro/TL, bugün yüzde 0,3 artışla 39,46'dan işlem gördü. Dolar/TL ise 36,43'ten el değiştirdi.



Euronun performansında dolarda yaşanan güç kaybı ve Almanya'da siyasi partilerin 500 milyar euroluk planda uzlaşmaları etkili oldu.



ABD'de Trump yönetiminin tarife kararları, küresel ticarette savaş korkusunu tırmandırdı. Dolar endeksi 104 seviyesine kadar inerek Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Endeksteki gerileme bu hafta yüzde 3'ü aştı.



Almanya'da koalisyon kurmak üzere görüşen siyasi partiler, 500 milyar euro büyüklüğünde altyapı fonu kurmak ve askeri harcamaları artırmak için borçlanma sınırını gevşetmek üzerinde anlaştı.



Ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin savunma sanayisini güçlendirmeye yönelik yeni planlarının yaklaşık 800 milyar euroyu harekete geçirebileceğini açıkladı.



FAİZ KARARLARI İZLENECEK



Yurt içi piyasalarda gözler yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına çevrildi.



Beklentilerin altında gelen enflasyonun ardından TCMB'nin faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.



TCMB'nin politika faizini yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirmesi bekleniyor.



Küresel piyasalar ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. ECB'nin faiz oranını yüzde 2,90'dan 2,65'e düşürmesi öngörülüyor.