Euro'ya fırsat mı doğdu?

Euro, ABD’de açıklanan beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ardından dolara karşı iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldi ve ING analisti Francesco Pesole’ye göre doların daha fazla zayıflaması euro için fırsat yaratabilir.



Pesole, doların kayda değer bir toparlanma yaşamasının "ancak istihdam verileri önemli ölçüde güçlenirse" mümkün olabileceğini belirtiyor. Ancak eurodaki yükselişin sınırlı kalabileceğini, bunun nedeni olarak da Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi gösteriyor.