Euro'ya geçen Bulgaristan'da ÜFE sert yükseldi

Yılbaşında Euro'ya geçen Bulgaristan 'da üretici fiyatları Mayıs 2026'da yıllık bazda yüzde 17,5 artarak Nisan ayındaki yüzde 15,2'lik artışa kıyasla keskin bir ivme gösterdi ve Aralık 2022'den bu yana en hızlı artışı kaydetti.

Artışın temel nedeni, enerjiyle ilgili fiyat baskılarının yoğunlaştığını yansıtan, enflasyonun yüzde 16,6'dan yüzde 21,5'e yükseldiği elektrik, doğalgaz, buhar ve iklimlendirme arzı oldu.

İmalat enflasyonu da yüzde 7,5'ten yüzde 8,9'a yükseldi; temel metallerde (yüzde 21,5'e karşı yüzde 19,8), kimyasallar ve kimyasal ürünlerde (yüzde 14,8'e karşı yüzde 12,7) ve motorlu taşıtlar, römorklar ve yarı römorklarda (yüzde 11'e karşı yüzde 7,4) daha güçlü artışlar görüldü.

Bu arada, madencilik ve taş ocakçılığı fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam etti ancak metal cevheri madenciliğinde (Nisan ayında yüzde 110,3 iken Nisan ayında yüzde 115,2) ve diğer madencilik ve taş ocakçılığında (Nisan ayında yüzde 5,1 iken Nisan ayında yüzde 5,3) yaşanan yavaş büyüme nedeniyle yüzde 64,3'ten yüzde 61,9'a geriledi. Aylık bazda ise üretici fiyatları yüzde 0,2 düşerek Nisan ayındaki yüzde 1,9'luk artışın tersine döndü.