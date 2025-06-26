Ev almak isteyenlere kripto para kolaylığı

ABD'li konut kredisi devleri Fannie Mae ve Freddie Mac'i denetleyen regülatör, müstakil konut mortgage kredisi risk değerlendirmelerinde kripto para birimini bir varlık olarak değerlendirmelerini emretti. Bu hareket, borçluların ev kredileri için kripto yatırımlarını kullanmalarına potansiyel olarak kapı aralayabilir.



Federal Konut Finans Kurumu (FHFA) direktörü William Pulte, Fannie ve Freddie'ye "işletmelerini ipotek için kripto para birimini bir varlık olarak saymaya hazırlamalarını" emrettiğini söyledi. Bunun, Başkan Donald Trump'ın ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapma vizyonuyla uyumlu olduğunu belirtti.



FHFA, 2008'de subprime mortgage krizi sırasında büyük kayıplar yaşadıktan sonra ABD hükümetinin kontrolünde faaliyet gösteren Fannie Mae ve Freddie Mac'i denetliyor.

