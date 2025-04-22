Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor

Aile yılı kapsamında ev kadınlarına yönelik önemli bir proje hazırlık aşamasında.



Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan projeye göre, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor.



KİMLER YARARLANACAK?



Daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan tüm ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.



Projede en kritik ayrıntıise devlet desteği. Ödenecek aylık primlerin 3'te birini devlet karşılayacak. Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.

HER AY ÖDEME YAPACAKLAR



Başvurda bulunan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kayıt olacak. Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Böylece ev kadınları, devlet destekli primlerini, kendi işini yapıyor gibi her ay düzenli şekilde ödeyecek.



Ödemeler internet üzerinden yapılacak.

YIPRANMA PAYI



Projede yıpranma payı benzeri bir destek olacak. Bu konuda çocuk sayısına göre de esnekli gösterecek. Çocuklu anneler, erken emeklilikte avantajlı olacak.