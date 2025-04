Ev kadınlarına emeklilik hakkı: Her ay kaç lira ödenecek, ne zaman emekli olunacak?

Aile yılı kapsamında ev kadınlarına yönelik önemli bir proje hazırlık aşamasında.



Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan projeye göre, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor.



KİMLER YARARLANACAK?



Daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan tüm ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.

PRİMİN ÜÇTE BİRİ DEVLETTEN



Projede en kritik ayrıntı ise devlet desteği. Ödenecek aylık primlerin 3'te birini devlet karşılayacak. Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.

HER AY ÖDEME YAPACAKLAR



Başvurda bulunan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kayıt olacak. Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Böylece ev kadınları, devlet destekli primlerini, kendi işini yapıyor gibi her ay düzenli şekilde ödeyecek. Ödemeler internet üzerinden yapılacak.

HER AY NE KADAR PRİM ÖDENECEK?



Ev kadınları mevcut yasalara göre her ay isteğe bağlı sigorta primi ödeyebiliyor. İsteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin brüt tutarının yüzde 32'si şeklinde yani en az 8 bin 321 lira oluyor

Ödeyecekleri primi 7,5 kata kadar artırabiliyorlar.



Yeni düzenlemeyle beraber prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Böylece 8 bin 321 liranın üçte birini 2 bin 771 lirasını devlet ödeyecek. Kadınlar ayda 5 bin 548 lira ödeyecek.



KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUNACAK?



8 Eylül 1999 öncesi sigortası olan kadınlar, SSK'dan 3 bin 600 gün ile 58 yaşında, Bağ-Kur'dan 5 bin 400 günle 56 yaşında emekli olabilecek. Bağ-Kur ile 2 yıl erken olmak isteyen kadınların prim gün sayısını 5 bin 400'e tamamlaması gerekecek.



8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların emekli olabilmek için SSK'dan 58 yaş ve 4 bin 500 gün, Bağ-Kur'dan 60 yaş ve 5 bin 400 güne ihtiyacı olacak.



PRİM ÖDEMELERİ ARTACAK MI?



Her yıl asgari ücrete zam yapıldığında aynı oranda prim ödemeleri de artacak.

YIPRANMA PAYI



Projede yıpranma payı benzeri bir destek olacak. Bu konuda çocuk sayısına göre de esnekli gösterecek. Çocuklu anneler, erken emeklilikte avantajlı olacak.