Ev kiralarında düşüş başladı mı?

Kiralar son bir yıldır aralıksız artıyor.

Hızla yükselen rakamlar evsahipleri ile kiracıları da karşı karşıya getiriyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise kiralarda düşüşün başladığı görüşünde.



Akşam Gazetesi'ne konuşan Nizamettin Aşa, konut piyasasındaki hareketli sürecin sonlarına yaklaşıldığını iddia etti.

"Kiralarda düşüş eğilimi başladı" diyen Aşa, "Geçen yıl millet biraz telaşa kapılmıştı. O durum hafifledi. Hatta çok düşük de olsa kiraların gerilediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşa "İddia ediyorum 2023'te 10 bin TL'lik evler 6-7 bine düşecek" diye konuştu.

KİRACILARA İHTAR YAĞIYOR