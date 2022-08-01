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Ev kiralarında düşüş başladı mı?

Ev kiralarında düşüşün başladığı iddia edildi. İddianın sahibi İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, "2023'te 10 bin liralık evler 6 bin liraya düşecek" dedi.

Haberler - NTV Haber 01.08.2022 - 13:12

Ev kiralarında düşüş başladı mı?

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Kiralar son bir yıldır aralıksız artıyor.

Hızla yükselen rakamlar evsahipleri ile kiracıları da karşı karşıya getiriyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise kiralarda düşüşün başladığı görüşünde.

Akşam Gazetesi'ne konuşan Nizamettin Aşa, konut piyasasındaki hareketli sürecin sonlarına yaklaşıldığını iddia etti.

"Kiralarda düşüş eğilimi başladı" diyen Aşa, "Geçen yıl millet biraz telaşa kapılmıştı. O durum hafifledi. Hatta çok düşük de olsa kiraların gerilediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşa "İddia ediyorum 2023'te 10 bin TL'lik evler 6-7 bine düşecek" diye konuştu.

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