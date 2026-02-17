Ev kirası gibi otopark ücretleri. İstanbullular sınır getirilmesini istiyor
17.02.2026 04:44
Son Güncelleme: 17.02.2026 05:07
İstanbul'da vatandaşlar otopark ücretlerinden şikayetçi.
İstanbul'da park yeri sıkıntısı bulunan merkez ilçelerde otopark fiyatları kiraları geçti. Vatandaşlar belediyelere ait otoparklara uygulanan fiyat sınırının, özel işletmelere de getirilmesini talep ediyor.
Beşiktaş, Şişli, Kadıköy gibi İstanbul'un merkezi noktalarına aracıyla gidenler sıkışık trafiğin yanında, yüksek otopark ücretlerini de göze almak zorunda.
Yeni yılla birlikte gelen zamlarla otopark abonelikleri bazı yerlerde ev kiralardan daha pahalı hale geldi.
GÜNLÜK ÜCRET BİN LİRAYI GEÇİYOR
En ucuz İspark'ta bile park ücretlerinin saati 120 liradan başlıyor, günlük ücret bin lirayı geçiyor. Aylık abone olanlar ise bazı yerlerde 20 bin lira ödüyor.
Kentin farklı semtlerinde yirmi bin lira ve altında fiyatlarla 2+1 daire kiralanıyor.
Çoğu otopark, büyük araçlardan da fark alıyor. Durum Bakırköy, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerin park yeri sıkıntısı yaşanan mahallelerinde de aynı.
İBB'ye ait İspark ve ilçe belediyelerin işlettiği noktalarda ise fiyatlar sınırlandırılmış durumda. Karşılaştırma yapıldığında yaklaşık yarı yarıya düşük fiyatlı olduğu görülüyor. Ancak oralarda da yer bulunmuyor.
Vatandaşlar tavan fiyat uygulamasının, özel otoparklara da getirilmesini talep ediyor.