Ev sahibi ve kiracı yüzde 25'te anlaşamazsa ne olacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.



TGRT Haber'e konuk olan Bozdağ, konutlardaki kira artış miktarını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemenin, 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacağını hatırlattı.



UZATILMA İHTİMALİ VAR MI?



Bakan Bozdağ, "Uzatılma söz konusu değil. Sadece geçici mahiyette yapılan bir düzenleme. Türkiye'deki şu anki şartlar nedeniyle alınmış bir tedbir düzenlemesi" diye konuştu.



"BİR YIL SONRA ESKİ DÜZENE DÖNÜLECEK"



Hükümetin, bir yandan ev sahibinin, diğer yandan dar gelirli kiracıların hukukunu korumak gibi iki denge arasında bir tercih yapma durumunda kaldığını ifade eden Bozdağ, bu tercihi bir yılla sınırlandırdıklarını kaydetti. Bozdağ, "Bir yıl sonra eski düzen neyse ona dönülecektir. Borçlar Kanunu'ndaki hükümler aynen, cari olarak devam edecektir" dedi.



"İLK DEFA VERİLEN KİRALARDA GEÇERLİ DEĞİL"



Düzenlemenin, ilk defa kiraya vermede ve iş yerlerinin kiralarında geçerli olmadığını ifade eden Bozdağ, düzenlemenin konutlarla sınırlı olduğuna da işaret etti. Bakan Bozdağ, ev sahiplerinin kiracıları zorla çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:



"Şimdi taraflar yüzde 25'te anlaşamadığı zaman ev sahibi 'anlaşamadık' diye bundan mütevellit kiracıyı çıkaramaz. Tahliye davası açtığı zaman da yasa hükmü mahkemeyi de bağladığı için mahkemenin, yüzde 25 eğer kiracı vermişse onunla ilgili açılan tahliye davasını reddedeceği aşikardır. Zorla kimse kimseyi evinden çıkaramaz. Taraflar arasında eğer evden çıkma konusunda ihtilaf olunca hakem Türk yargısıdır."