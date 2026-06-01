Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, gecikme faizi ödemeyin

Ev, arsa, dükkan sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için süre bugün doluyor.

Emlak vergisinin ilk taksidi için son gün bugün.

Taşınmaz sahipleri emlak vergisinin ilk taksidini bugün ödemek zorunda. 1 Haziran'dan sonraya kalacak ödemelere gecikme faizi uygulanacak.

ONLİNE KANALLARDAN ÖDENEBİLİYOR

Emlak Vergisi 'ni ödemek isteyenler, belediyelerin online ödeme sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı ve e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartı kullanarak ödeme yapabiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor.

Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.