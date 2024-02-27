Ev sahipleri dikkat! Misafir için vergi ödeyebilirsiniz

Kira gelirlerinin doğru tespitine yönelik çalışmalarını hızlanırken, vergi beyanname dönemi mart ayında başlayacak. Ev sahipleri 1 Ocak-31 Aralık 2023 döneminde kira gelirlerini 1 Nisan'a kadar beyan edecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira geliri potansiyeline sahip 2 milyon konut tespit etti. Konutların analizine yönelik çalışmalar sürüyor. Ayrıca her geçen gün vergi kanununda yer alan ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor.



2 milyon konutun bir kısmında akrabalar otururken, bir kısmı ise misafirlere ayrılmış durumda olabilir. Geçen hafta "Kaynana Vergisi" için uyaran Ekonomi Gazetesi yazarı Abdullah Tolu, bu hafta da "Misafir Vergisi" ile ilgili detayları paylaştı.



Tolu'nun yazısındaki ilgili bölümler şu şekilde:



Şu an yürürlükte olan vergiler arasında ne "Kaynana Vergisi" ne de “Misafir Vergisi” diye bir vergi bulunmuyor. Ancak, adı tam olarak "Kaynana Vergisi" ve “Misafir Vergisi” olmasa da, bunlardan kaynaklanan bir vergi var!..



"Misafir Vergisi", evde akrabaları dışında mal sahibi ile ikamet eden misafirlerle ilgili. Evde mal sahibi ile ikamet edenin akraba olmaması halinde, mal sahibinin “Misafir Vergisi” ödemesi gerekiyor!



Tabi, bu düzenleme birkaç saat ya da gün kalıp giden misafirlerle ilgili değil. Daha uzun süreli kalan misafirler ilgili. Misafir uzun süreli kaldığında işler karışıyor, bu vergi gündeme geliyor. Örneğin, 3 ay veya daha fazla misafirlik gibi.



Ev sahiplerine yakın takip! "Kaynana vergisi" ödeyebilirsiniz Haberi Görüntüle YENİ BİR DÜZENLEME Mİ?



Şimdi hemen “evdeki misafir için neden vergi ödensin ki” diye itirazda bulunabilirsiniz. Aslında oldukça da haklısınız ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nda böyle bir düzenleme var, üstelik yeni de değil, uzun yıllardan bu yana yürürlükte!



MİSAFİR VERGİSİNİ KİM ÖDEYECEK?



Güzel bir soru, “Misafir Vergisi”ni tabi ki misafir ödemeyecek, evinde ya da dairesinde birlikte kaldığı mal sahibi ödeyecek.



Sahibi olduğu evde veya dairede bu şekilde misafir ağırlayan mal sahiplerinin emsal kira bedeli üzerinden kira elde etmiş gibi yıllık gelir vergisi beyannamesi vererek, gelir vergisi ödemeleri gerekiyor.



2023 yılında evinde akrabası olmayan misafir ağırlayan mal sahiplerinin 1 Mart – 1 Nisan 2024 tarihleri arasında kira geliri elde etmiş gibi, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri ve tahakkuk eden gelir vergisini ödemeleri gerekiyor.



MİSAFİR VERGİSİ NASIL HESAPLANACAK?



Evde kalan misafir nedeniyle ödenecek gelir vergisinin hesaplanmasında, evin “emlak vergisi değeri” ve “evde kaç kişinin kaldığı” son derece önemli. Öncelikle evin emlak vergisi değerinin yüzde 5'i, yıllık emsal kira bedeli olarak hesaplanacak. Daha sonra, hesaplanan emsal kira bedeli, evde kalan mal sahibi dahil kişi sayısına bölünecek, bu şekilde akraba olmayan misafir/misafirlere isabet eden emsal kira bedeli bulunacak.