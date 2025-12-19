Ev sahipleri kira vergisini nasıl ödeyecek? Yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Mesken kira geliri beyanında ve rayiç bedel ile emlak vergisi artışına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerçek kişiler, sahip oldukları konutları kiraya verdiklerinde kira geliri yönünden vergi mükellefiyeti altına giriyor.

Mesken kira gelirinde en kritik konu yıllık istisna tutarı oluyor. Bu tutarın altında gelir varsa beyanname verilmiyor. İstisna tutarını aşan kira gelirleri için, diğer şartlar da dikkate alınarak yıllık gelir vergisi beyannamesi de verilmesi gerekiyor.

Kira geliri mükellefi, malın sahibi, hissedarı, mutasarrıfı, zilyedi, irtifak/intifa hakkı sahibi veya kiraladığı malı tekrar kiraya veren kiracı olabiliyor.

İSTİSNA 47 BİN LİRA OLDU

Konutlarda kira istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olmuştu. 2025 yılı için 47 bin lira olarak uygulanacak.

İSTİSNADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Konutunu kiraya verip istisnasından yararlanmak için; ticari, zirai veya faaliyetin olmaması, bazı gelirlerin toplamının 2024'te 870 bin lirayı, 2025'te 1 milyon 200 bin lirayı aşmaması ve beyannamenin süresinde verilmiş olması şartı bulunuyor.

KİRA İSTİSNASI KARMAŞASI SONA ERDİ

Kira istisnasının kaldırılması ve sadece emekli olanlara uygulanması yönünde bir düzenleme Meclis'te tartışılmış olsa da kanun metninden çıkarıldı ve güncel olan şekliyle istisna uygulanmaya devam ediyor.

FAİZ GİDERLERİ KİRA VERGİSİNDEN İNDİRİLEMEYECEK

Konut kira gelirlerinin vergilemesinde faiz giderlerinin indirimine son verilmesi kararı Resmi Gazete'de yer aldı. Bundan sonraki süreçte faiz giderlerinin indirimi olanağı konutlar için kaldırıldı ve iş yerleri ile sınırlandırıldı. Örnekle ilerlemek gerekirse krediyle alınan bir konut için yıllık olarak krediye ödenen faiz tutarı ödenecek vergi hesaplamasından düşüyordu. Bu düzenleme böylece sadece iş yerleri için geçerli olacak.

EMLAK VERGİSİ'NDE DEĞİŞİKLİK

Emlak vergisine esas rayiç bedeller, takdir komisyonlarınca 4 yılda bir belirleniyordu. Son dönemde bazı bölgelerde aşırı yüzde bin civarında artışlar olacağı öne sürülmüştü.

7566 sayılı Kanun ile 2026 yılı için, emlak vergisine esas rayiç bedeldeki artışın, 2025 vergi değerinin en fazla iki katı olacağı şeklinde tavan sınır getirildi. Örnek vermek gerekirse bin lira olan emlak vergisi en fazla 3 bin lira olacak.

Böylece, 2026 için rayiç bedel artışlarında aşırı yükselişlerin önü hukuken sınırlandı.

2027, 2028 ve 2029 yıllarında, emlak vergisi artışı yeniden değerleme oranının tamamı kullanılarak yapılacak. Önceki sistemde bu artış, yeniden değerleme oranının yarısı üzerinden hesaplanıyordu.