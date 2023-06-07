Ev sahipleri ve kiracılar arasında tahliye davaları artıyor

"FAHİŞ KİRALARIN ÖNÜNE CAYDIRICI CEZALAR İLE GEÇİLEBİLİR"

Yüzde 25 kira artış oranının uygulanmadığını ve caydırıcılık konusunda atılacak adımlar ile uygulanabileceğini aktaran Koçak, "Mülk sahipleri yüzde 25’in üstünde zam isteyemez. Mülk sahipleri bu sınırı aşamayacağı için kiracıların tahliyesi ile ilgili davalar açıyor. Ev sahipleri farklı gerekçelerle tahliye davası açabiliyor. Yüzde 25’in üzerinde zam yapanlar için caydırıcılık konusunda adımlar atılıyor. Caydırıcılık konusunda gerekli düzenlemeler yapıldığında fahiş kiraların da önüne geçilecektir." şeklinde konuştu.

Konut kiralarında fiyatların artmasına neden olan unsurları da sıralayan Koçak, "Fiyatların artması ile ilgili birçok sebep var. Enflasyon başlıca sebep ama göç durumunda talebin artması, deprem sonrası artan konut ihtiyacı, artan nüfus da kira fiyatlarının artmasının sebeplerindendir. Satılık konut fiyatlarının çok artması ve krediye ulaşma da zorluk yaşanması vatandaşları kiralık evlere yönlendiriyor. Bu yönde gelen talepler de kiraların artmasında bir etmen oluyor. Bu unsurlar çözüldüğü takdirde fiyatların da normalleşmesi mümkün olacaktır." diye konuştu.