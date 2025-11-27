Ev sahiplerini ilgilendiriyor. Emlak vergisini ödemek için sadece 5 gününüz kaldı
27.11.2025 08:00
Son Güncelleme: 27.11.2025 08:03
Burak Taşçı
Her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinin ikinci taksiti için son günler yaklaşıyor. 1 Aralık 2025 tarihine kadar ödemelerin yapılması gerekiyor.
Konut, işyeri, arsa sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisi için 4 gün kaldı. 1 Aralık 2025 tarihine kadar taşınmazı olanların ödemelerini yapması gerekiyor. Aksi halde kamu alacaklarına uygulanan yüzde 3,5 oranında faiz ödeyerek ödeme yapılacak.
EMLAK VERGİLERİ NASIL ÖDENİR?
Emlak vergisini ödemek için ilgili belediye vezneleri, e-Devlet üzerinden online ödeme yapılabiliyor.
EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDEMEYECEK?
Tek konut sahibi ve konutun brüt 200 metrekare büyüklüğü geçmemesi halinde emekli, dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca engelli, gazi ve gelir sahibi olmayanlar vergiden muaf durumda.