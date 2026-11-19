Ev ve arsa alıp satacaklar dikkat. Alıcı ve satıcıyı koruyacak yeni sistem 1 Aralık'ta başlıyor
19.11.2026 13:41
Son Güncelleme: 19.11.2026 13:43
Güvenli Ödeme Sistemi 1 Aralık tarihinde başlıyor.
Ev, arsa veya iş yeri alım satımı yapacak vatandaşları korumak amacıyla hayata geçirilecek olan zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi için tarih yaklaşıyor.
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilecek olan zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi’nin başlangıç tarihini 1 Aralık olarak belirledi.
Nakit, havale veya EFT ile yapılan ödemelerde tapu devri ile paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak yeni dönemin ayrıntıları ise belli oldu.
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?
Bakanlık, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.
Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 29 Nisan'da değişiklik yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Yapılan değişiklikle, taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması öngörülmüştür." ifadesine yer verildi.
Ödeme sistemi nasıl işletilecek?
SİSTEM BAKANLIK TARAFINDAN İŞLETİLECEK
Ödeme sistemi, Bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleriyle, entegratör arasında imzalanan protokole göre kurulacak ve işletilecek. Ödeme sistemine dahil edilmeyecek taşınmaz satışları, pilot uygulama gereksinimi, bu uygulamanın kapsam ve esasları, ödeme sistemi kullanım bedeli, bu bedelin paylaşım usulü, komisyonun kuruluş ve faaliyetleri ile hak ve yükümlülükleri ise bu protokolle belirlenecek.
Güvenli Ödeme Sistemi için tarih yaklaşıyor.
UYGULAMA 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR
Uygulama tarihine ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sistemin tüm unsurlarıyla etkin, güvenli ve kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi, ilgili paydaşlar arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması, uygulamada yaşanabilecek teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla yapılacak yönetmelik değişikliğiyle sistemin zorunlu uygulama başlangıç tarihinin 1 Aralık olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
PİLOT UYGULAMA OLARAK BAŞLAYACAK
TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki verilerin paylaşımının ve teknik altyapının kurulmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratörün belirlenmesi yönünde de bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, banka altyapılarının da hazır hale gelmesi akabinde sisteme yönelik bir pilot uygulamanın başlatılması öngörülmektedir."