Ticaret Bakanlığı , taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilecek olan zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi’nin başlangıç tarihini 1 Aralık olarak belirledi.

Nakit, havale veya EFT ile yapılan ödemelerde tapu devri ile paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak yeni dönemin ayrıntıları ise belli oldu.



GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

Bakanlık, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 29 Nisan'da değişiklik yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Yapılan değişiklikle, taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması öngörülmüştür." ifadesine yer verildi.