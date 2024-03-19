Eva İnşaat büyük bir vizyonla inşaat sektörüne adım attı

Eva İnşaat Hakkında Biraz Bilgi Verirmisiniz ?
"Eva İnşaat 2022 Yılında Konut Sektörü odaklı kurduğumuz fimamızdır. Partnerimiz İntegral Endustri 21 yıldır inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir ancak biz Eva İnşaat’ı konut sektörü için marka olarak kurduk. Eva’nın Tek hedefi ve odağı nitelikli marka projeler üretmek.
Firma olarak modern mimarinin getirdiği yenilikleri takip ederek, geleceğin mimari trendlerini tasarlıyoruz.
Vizyonumuz, inşa ettiğimiz yapılarla insanların yaşam kalitesini artırmak ve yaşam alanlarını güzelleştirmektir. Yaptığımız her projede müşterilerimizin güvenliği ve konforu için özenle çalışıyoruz.
Modern mimarinin yanında teknolojiyide önemsiyoruz ve projelerimizde teknolojinin bizlere sunduğu tüm yenilikleri kullanıyoruz.
Örneğin; İlk Projemiz olan Eva Loft Residence’ta Elektrikli Araç Şarj İstasyonumuz ve Yapay Zeka Destekli Çevre Güvenlik Sistemimiz var."
Eva Loft Residence Projenizden bahsedermisiniz, farklı kılan nedir?
"Eva Loft Residence’ı farklı kılan çok fazla nokta var, Öncelikle Projemiz Çorlu’nun en değerli lokasyonu olan Emlak Konut Bölgesinde ve kullandığımız bütün ürünler üst segmenttir. Projemiz tamamen 1+1 ‘ den oluşuyor ancak mimaride foldhome konsepti vardır, eğer siz güzel yaşam alanları inşa ederseniz aslında sadece 50 m2 bir daire satın almamış, 250 m2’lik yaşam alanı satın almış olursunuz.
Örnek olarak bizim projemizde Fitness Center’ımız havuz manzaralı ve çok keyifli bir spor alanı, bazı projelerde bu tarz alanlar bodrum katta sığınak gibi inşa ediliyor. Yine Havuz Manzaralı bir lobimiz ve yönetim planında istenirse cafe olarak kullanılabilecek bir alanımız var, bunun yanında Tenis Kortumuz, Basket sahamız ve yazları keyifli vakit geçirilebilecek kamelyalarımız var. Bunun gibi bir çok özelliği sizlere sıralamak isterim."
Eva Loft Residence Tanıtım Her Anında Konforu Hissedeceksiniz ;
- Resepsiyon
- Lobi
- 7/24 Güvenlik
- Açık Otopark
- Kapalı Otopark
- Havuz
- Havuz Manzaralı Fitness Center
- Kamelya
- Basketbol Sahası
- Futbol Sahası
-Tenis Kortu
- Yapay Zeka ile Çevre Güvenlik Sistemi
- Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
- Jakuzili Özel Teras Loft Daireler
Her Detayında Kaliteyi Hissedeceksiniz;
- Siemens Ankastre
- Siemens Home Connect Klima
- Ege Seramik
- Vitra Batarya ve Vitrifiye Grubu
- Lake Mutfak Dolapları
- Lake Banyo Dolapları
- Lake Kapılar
- Yerden Isıtma Sistemi
Bundan sonraki proje hedefleriniz nelerdir?
Hedefimiz İstanbul ve Bodrum’da marka villa projeleri yaratmak.
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