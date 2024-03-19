Eva İnşaat büyük bir vizyonla inşaat sektörüne adım attı

Eva İnşaat Hakkında Biraz Bilgi Verirmisiniz ?

"Eva İnşaat 2022 Yılında Konut Sektörü odaklı kurduğumuz fimamızdır. Partnerimiz İntegral Endustri 21 yıldır inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir ancak biz Eva İnşaat’ı konut sektörü için marka olarak kurduk. Eva’nın Tek hedefi ve odağı nitelikli marka projeler üretmek.

Firma olarak modern mimarinin getirdiği yenilikleri takip ederek, geleceğin mimari trendlerini tasarlıyoruz.

Vizyonumuz, inşa ettiğimiz yapılarla insanların yaşam kalitesini artırmak ve yaşam alanlarını güzelleştirmektir. Yaptığımız her projede müşterilerimizin güvenliği ve konforu için özenle çalışıyoruz.

Modern mimarinin yanında teknolojiyide önemsiyoruz ve projelerimizde teknolojinin bizlere sunduğu tüm yenilikleri kullanıyoruz.

Örneğin; İlk Projemiz olan Eva Loft Residence’ta Elektrikli Araç Şarj İstasyonumuz ve Yapay Zeka Destekli Çevre Güvenlik Sistemimiz var."