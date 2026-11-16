Evcil hayvan, konser bileti, spor merkezi üyelikleri. Hepsi sigortalanacak

Tüketiciler satın aldıkları pek çok ürün ya da hizmete, alışveriş sırasında sigorta yaptırabilecek.

Değerli ürünler, kırılma, çalınma, arızalanmaya karşı herhangi bir aracıya gerek kalmaksızın online veya fiziki alışveriş sırasında sigortalanabilecek.

Bu grupta beyaz eşya, elektronik cihazlar, telefon, tablet, mobilya, gözlük, saat, giyim eşyası, ev ürünleri, kozmetik gibi ürünler yer alıyor.

Sadece pahalı ürünler değil, hizmetler için de doğrudan sigorta yaptırılabilecek.

Bu grupta ise seyahat, ulaşım, konaklama, fatura koruma, siber güvenlik, kısa süreli taşıt kiralama, spor merkezi üyelikleri, konser , spor müsabakaları, düğün-nişan organizasyonları gibi hizmetler yer alıyor.

Bu hizmetlerin kullanılamaması, iptali, kesintiye uğraması, yetkisiz kullanılması gibi durumlar sigorta kapsamında olacak.

Ev hayvanının hastalanması, çalınması ve kaybı için de poliçe düzenlenebilecek.

Sigortaya ilişkin yıllık brüt prim tutarı, aylık brüt asgari ücret tutarını geçemeyecek.

Sigorta teminatı süresi azami iki yıl olacak. Ancak, bu süre, uzatılmış garanti teminatı olan ürünlerde garanti süresiyle uyumlu olarak uzatılabilecek.

Düzenlemeyle ilk yıl 10 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 70 milyon poliçe ile sigorta ürünlerinden faydalanması bekleniyor.