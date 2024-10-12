Evde bakım maaşı ekim ödeme takvimi: Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama
Ekim ayının ortalarına doğru evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Hak sahiplerinin gündemine gelen Evde bakım maaşı güncel ödeme listesi, e-Devlet üzerinden takip ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller nasıl sorgulanır?
Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Maaş ödemeleri illere göre farklılık gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor.
EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?
Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
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