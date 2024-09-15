ntv.com.tr

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? (Evde bakım maaşı sorgulama)

Eylül ayı ortalarında evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Evde bakım parası her ay il bazında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? (Evde bakım maaşı sorgulama)

İhtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişiler ile ailelerine verilen evde bakım maaşının ödeme tarihleri, destekden faydalanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? (Evde bakım maaşı sorgulama) - 1

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? (Evde bakım maaşı sorgulama) - 2

EVDE BAKIM ÖDEMELERİ SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...