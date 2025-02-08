Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına evde bakım maaşı yatıyor. Ödeme tarihleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, evde bakım maaşı bu ay yattı mı? Hangi illerde hesaplara geçti?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?



Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, şubat ayı ödemelerinin de 15 Şubat'ta başlaması bekleniyor.



E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA



e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.



Evde bakım maaşınızın yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz. İşte adım adım nasıl yapacağınız:



E-Devlet Kapısı sistemine giriş yapın.



T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.



Henüz e-Devlet şifreniz yoksa, PTT’den temin edebilirsiniz.



"Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına gidin.



Doğrudan gitmek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/



Açılan ekranda ödeme durumunuzu görüntüleyebilirsiniz.