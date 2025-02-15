Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller nasıl öğrenilir?

Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Maaş ödemeleri illere göre farklılık gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİNE İLİŞKİ AÇIKLAMA Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı’nın Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını belirterek, “Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıyoruz.” dedi.