Evde bakım maaşları yattı mı, kasım ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Kasım ayının ilk haftasında gözler evde bakım maaşlarına çevrildi. Evde bakım maaşı ödemeleri tarihi illere göre değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar, bulundukları illerin ödemelerine yönelik sorgulamayı e-Devlet sistemi üzerinden yapabiliyor. Peki, evde bakım maaşları yattı mı, kasım ayı ödemeleri ne zaman yatacak?
Evde bakım parası her ay il bazında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?
İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.
EVDE BAKIM ÖDEMELERİ SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
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