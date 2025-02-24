Evde bakım yardımı ne kadar oldu? 2025 zamlı evde bakım yardımı ücreti

Evde bakım yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından engelli bireylerin bakım ihtiyaçlarının ailelerinin yanında karşılanması amacıyla verilen bir destek olarak biliniyor. İşte, 2025 zamlı evde bakım yardımı ücreti...



EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?



Evde Bakım Yardımı aylık 10 bin 125 liraya yükseltildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından "Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır." notuyla paylaşımda bulundu.



Göktaş, Aile Yılı kapsamında, aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendirdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda, Aylık Evde Bakım Yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselttik. 541 bin vatandaşımıza bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. Sadece 2024 yılında 54,7 milyar lira destek sağladık." ifadelerini kullandı.