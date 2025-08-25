Evergrande borsadan atıldı

Çin'in dev emlak şirketi Evergrande'nin hisseleri, 15 yılı aşkın bir süre işlem gördükten sonra bugün Hong Kong borsasından çıkarıldı.



Bu, bir zamanlar 50 milyar doları (37,1 milyar sterlin) aşan borsa değerine sahip Çin'in en büyük gayrimenkul şirketi için bir dönüm noktasını temsil ediyor.



Uzmanlar, borsadan çıkarmanın hem kaçınılmaz hem de nihai olduğunu söylüyor.



Siyasi risk danışmanlık şirketi Eurasia Group'un Çin direktörü Dan Wang, "Borsadan çıkarıldıktan sonra geri dönüş yoktur" dedi.

YATIRIM YAPANLAR NE YAPACAK?

Evergrande'nin işlem sırası kapatıldığı için şirketin ortağı olan yatırımcılar işlem sırası açılırsa hisselerini satarak paralarını alabilecek. Bunun dışında paralarını almaları mümkün görünmüyor.