Evergrande iflasa doğru gidiyor

İnşaat sektöründe dünyanın en büyük yatırımcılarından olan şirketler grubunun, vadesi dolan borçlarını yeniden yapılandırmak için hazırladığı plan, düzenleyici kurumların ve adli makamların yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle çıkmaza girdi.



Evergrande, 24 Eylül'de Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirimde, şirketin borç yapılandırması için hazırladığı plana "idari tedbir" konulduğunu bildirdi.



Açıklamanın ardından şirketin hisseleri, gün içinde yüzde 22 değer kaybetti.

Evergrande'nin 2022 sonunda 2,4 trilyon yuana (yani yaklaşık 330 milyar dolara) ulaşan toplam borç yükümlülüğü, Çin’in milli gelirinin yaklaşık yüzde 2’sine karşılık geliyor.