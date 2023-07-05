"Evet" demenin maliyeti 3-4 katına çıktı | Masraf 350 bin lirayı aşıyor

Düğün sezonunun başlamasıyla salon işletmeleri, organizasyon firmaları ve moda evleri gibi sektörlerde hareketlenmeler yaşanıyor.

Eşya, düğün yeri, gelinlik, takı derken, evlenen çiftler pek çok masrafla karşılaşıyor.

Önceki yıl nikah masasına oturan bir çift, ev kirası dışında, 100 bin lira harcayarak evlilik hazırlıklarını tamamlayabiliyordu. Ancak fiyatlar iki yılda 3-4 katına çıktı.

DÜĞÜN

Yeni evlenen bir çiftin masraflarını en çok artıran gider kalemi düğün... Araştırmala,r en basit bir düğünün bile 50 bin liradan başladığını gösteriyor. İkinci sırayı ise elektronik eşya ve mobilya alıyor.



MODOKO Mobilyacılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, geçen sene bir düğün paketinin 40 bin liradan başladığını ifade ederken şimdi ise 70 bin lira rakamlarına geldiğini açıkladı.

ALTIN

Yükselen altın fiyatları da evlilik masraflarını artıran kalemler arasında...

Sektör temsilcileri, ailelerin hediyelik takı eşyası için ortalama 25 bin liralık masraf yaptığını söylüyor.

ÇİFTLER TAKSİTLE SATIN ALIYOR



Evlenen çiftler, fiyatı dövize bağlı olarak artan ev araç gereçlerini ise çoğunlukla taksitle satın alıyor.

Çiftler, bütçelerini aşmak durumunda kaldığunu ve her şeyin pahalanmaya devam ettiğini dile getirirken evlilik için 350 bin TL harcadıklarını söyledi.



Türkiye'de bu yıl yaklaşık 550 bin çiftin evlenmesi bekleniyor.

