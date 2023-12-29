'Evim' şirketlerine sözleşme sınırı

Tasarruf finansman şirketlerine sözleşme tavanı getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre şirketlerin imzalayacağı yüksek tutarlı sözleşmeler, tüm sözleşme tutarlarının toplamının yüzde 15'ini aşamayacak. Düzenleme konut ve çatılı iş yeri için 5 milyon TL, taşıt için 2 milyon TL'yi aşam söleşmeleri kapsayacak.



Şirketlerin gerçek, tüzel kişi veya risk grubu ile imzalayabilecekleri sözleşmelerin toplam tutarı özkaynaklarının yüzde 25'ini aşamayacak. Müşterilerin sözleşmede fesih hakkını kullanması durumunda tasarrufunun iadesi 6 ay içerisinde yapılacak.



Resmi Gazete'de yayınlanan tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte şu maddeler yer aldı:



- Bir şirketin bir gerçek ya da tüzel kişi veya 22/A maddesinde düzenlenen bir risk grubu ile imzalayacağı, finansman konusuna göre konut ve çatılı iş yeri için beş milyon, taşıt için iki milyon Türk Lirasını aşan yüksek tutarlı sözleşme tutarlarının toplamı, şirketin ilgili tarihteki tüm sözleşme tutarlarının toplamının yüzde on beşini aşamaz ve bu fıkrada belirtilen yüksek tutarlı sözleşmeler, çekilişli sözleşmelere konu edilemez. Söz konusu tahsisat tutarları Kurul tarafından farklı bir oran öngörülmedikçe her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar ocak ayında artırılır ve bulunan tutarlar kendisinden küçük en yakın yüzlük tam sayıya yuvarlanmak suretiyle uygulanır.



- Bir gerçek kişi ile eşi ve çocukları, bunların yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar bir risk grubunu oluşturur. Şirketlerin bir gerçek ya da tüzel kişi veya bir risk grubu ile imzalayabilecekleri sözleşmelerin toplam tutarı özkaynaklarının yüzde yirmi beşini aşamaz.



- Müşterinin sözleşmede fesih hakkını kullanması durumunda tasarrufunun iadesi, iade talep tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde müşterinin veya yasal temsilcisinin göstereceği kendi veya yasal temsilcisinin adına açılmış banka hesabına defaten yapılır.

